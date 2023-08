Bambino di 9 anni spara e ne uccide uno di 6 in Florida

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Il colpo sarebbe partito accidentalmente Ancora un bambini ucciso da un altronegli Stati Uniti, nel gioco mortale provocato dall’incontrollata diffusione delle armi nelle case degli americani. A Jacksonville, in, un bimbo di seiè stato ucciso da un altro di 9 che aveva preso in mano una pistola da cui è partito accidentalmente il colpo che ha colpito il piccolo alla testa. Secondo la ricostruzione dell’ufficio dello sceriffo di Jacksonville, al momento dell’incidente i due bambini non erano soli in casa, ma erano affidati ad un adulto che è stato prelevato dagli agenti per essere interrogato, con l’obiettivo di determinare se l’arma aveva la sicura e perché fosse carica. Secondo una recente ricerca del Nationwide Children’s Hospital, questi drammatici incidenti avvengono perché “i bambini hanno accesso ad ...

...bambini ucciso da un altronegli Stati Uniti, nel gioco mortale provocato dall'incontrollata diffusione delle armi nelle case degli americani. A Jacksonville, in Florida, un bimbo di sei...Lei e Ulver avevano la stessa età, diciassette, Harend era un sedicenne ma ne dimostrava venti. Immagini di undai lunghi capelli neri che cacciava in una bianca foresta di betulle le ...Una corsa contro il tempo per trasferire d'urgenza ildi trenel reparto di pediatria dell'ospedale già allertato per accogliere il piccolo. Il bimbo si trovava a Opi quando ha accusato ...

Florida, bambino di 9 anni spara e uccide bimbo di 6 a Jacksonville Open

Bambino di due anni, originario di Sora, in provincia di Frosinone, ingerisce uno psicofarmaco prescritto alla nonna. Le sue condizioni di salute, sarebbero gravi, ma non è in pericolo ...E’ del tutto fuori pericolo la bambina di 3 anni che ieri, nel pomeriggio ha rischiato di morire affogata nelle acque della piscina del Campus Aquae di Pavia. La piccola, ...