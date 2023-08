Bambina scomparsa | lo zio di Kata resta in carcere per il presunto racket dell’Astor

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Il gip, Angelo Pezzuti, ha stabilito che Alvarez Vasquez Argenis Abel, lo zio di, soprannominato 'Dominique' devere in. L'uomo venne arto il 5 agosto scorso per ilall'ex hotel Astor

E'stato recuperato il corpo delladi 11 anninelle acque del ramo lecchese del lago di Como. Il corpo è stato individuato dalle squadre dei sommozzatori dei vigili del fuoco sul fondo del lago, nei pressi dell'...... giungiamo ora a comunicarvi delladi Renata Scotto. Siamo tristemente scossi. Ci lascia ... il "Don Carlo" e "Rigoletto", la prima opera che ascoltò da. Alla carriera di cantante ...Il rito funebre per i cattolici è un momento delicato e importante per la persona, per ...Murgia nel suo capolavoro "Accabadora" parla dell'adozione da parte di Bonaria Urrai di una...

Kata, lo zio della bambina scomparsa a Firenze resta in carcere per il racket degli affitti nell’hotel… Il Fatto Quotidiano

StampaBagnini, forze dell’ordine, turisti: tutti mobilitati alla ricerca di una bambina di appena 6 anni in villeggiatura a Capaccio Paestum e scomparsa in spiaggia all’altezza della Linora ai confini ...Resta in carcere lo zio di Kata, la bimba scomparsa a Firenze, arrestato il 5 agosto scorso per il presunto racket all'ex hotel Astor. Lo ha stabilito il gip Angelo Pezzuti all'esito dell'udienza di ...