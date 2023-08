Bambina di 11 anni si tuffa nel lago di Como e non riemerge | ricerche in corso

Leggi su tpi

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Proseguono ormai da ore ledi unadi 11, residente a Bulciago, nata in Italia da genitori senegalesi (la mamma purtroppo è morta qualche anno fa), inghiottita dalle acque deldinel pomeriggio di Ferragosto. L’incidente è accaduto poco dopo le 16 di martedì a Mandello del Lario (Lecco). Sembrano ridotte al lumicino le speranze di trovarla ancora viva. Sul posto sono in arrivo sommozzatori da Torino e Genova. I soccorritori si stanno concentrando su un’area piuttosto ampia perché il corpo, complice le correnti del, potrebbe essersi spostato, anche di molto. Grazie al sistema di ricerca con subacqueo sonar, i soccorritori potranno spingersi ad elevate profondità, fino a 100 metri, e individuare persone anche in acque torbide come quelle lacustri. La ...