Avellino | Controllo e denuncia per reati agroalimentari e ambientali

(Di mercoledì 16 agosto 2023) , attività sospesa e materiale sequestrato Il Gruppo Carabinieri Forestale dieffettua costantemente azione die repressione deinel settore agroalimentare a tutela della salubrità dei prodotti e della salute dei consumatori. I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Serino, con una mirata attività dinel settore agroalimentare e congiuntamente a personale dell’ASL di, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il titolare di una attività di produzione di alimenti da forno poiché accertavano, presso la sede operativa della citata attività commerciale, la produzione di pane utilizzando due forni alimentati, come combustibile, da rifiuti speciali consistenti in scarti di lavorazione del legno, profilati in legno, cornici e segatura. La ...

La sicurezza del territorio è una priorità. Per prevenire ulteriori rischi, in occasione della festività di Ferragosto i Carabinieri del Comando Provinciale e del Gruppo Forestale di Avellino, hanno ...Prosegue l'impegno del Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino nell'azione di controllo e repressione dei reati nel settore agroalimentare a tutela della salubrità dei prodotti e della salute dei co ...