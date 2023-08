Auto precipita in mare dalla banchina del porto a Corigliano Rossano vicino Cosenza | morto un uomo di 41 anni

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Come riporta la Gazzetta del Sud , le operazioni si sono concluse verso le 19 con il recupero dell'finita in ...

Dopo il recupero della vittima sono partite le operazioni per tirare l'fuori dall'acqua. Al lavoro i vigili del fuoco, con il supporto dei sommozzatori e dell'autogru giunta da Cosenza. Come ...commenta A Cosenza, un'è precipitata in mare dalla banchina del porto di Corigliano ed è morto il 41enne che era alla guida. A segnalare l'incidente è stata la Guardia costiera: il veicolo è finito a oltre 4 metri di ...Un uomo di 41 anni è morto oggi nel porto di Corigliano dopo essere caduto in mare a bordo della sua. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Cosenza dopo la segnalazione della Guardia costiera di una vettura caduta in acqua dalla banchina. La vettura è stata individuata ad ...

Cosenza, un'auto precipita in mare al porto: morto un 41enne TGCOM

A Cosenza, un'auto è precipitata in mare dalla banchina del porto di Corigliano ed è morto il 41enne che era alla guida. A segnalare l'incidente è stata la Guardia costiera: il veicolo è finito a oltr ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...