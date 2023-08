Australia-Inghilterra oggi | Mondiali calcio femminile 2023 | orario semifinale | programma | tv | streaming

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Dopo ladi ieri tra Spagna-Svezia, terminata con la vittoria delle iberiche per 2-1, si svolgeràa Sydney () alle ore 12:00 italiane la secondadeidi. A sfidarsi per l’altro posto nell’ultimo atto del torneo saranno, in un match che si preannuncia molto equilibrato. Da una parte le padrone di casa sono reduci dal trionfo nel girone B (due vittorie contro Irlanda e Canada e una sconfitta contro la Nigeria) e dai successivi successi contro Danimarca (per 2-0) e Francia (ai rigori) tra ottavi di finale e quarti. Dall’altra parte, invece, il gruppo di Wiegman ha fatto ancora meglio finora in termini di risultati, con la vittoria nel ...

secondo la previsione, espressa scegliendo la sciarpa di una delle due squadre in campo mercoledì 16 agosto, l'batterà l'nella semifinale allo stadio di Sydney. Una sorta di ...Domenica prossima disputerà la finalissima contro la vincitrice della seconda semifinale tra, in programma mercoledì a Sydney. Inglesi favorite, ma il fattore campo è tutto ...

La partita Australia D - Inghilterra D di Mercoledì 16 agosto 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per le semifinali Mondiali femminili ...Signore e signori, appuntamento fissato per domani alle 12.00 italiane, allo Stadium Australia di Sydney. Le padrone di casa affronteranno l'Inghilterra e in palio ci sarà un posto nella Finale del 1° ...