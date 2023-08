“Attentato alla moralità” | il film di Barbie ritirato dai cinema dell’Algeria dopo Libano e Kuwait

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Non soloe Vietnam: ildiviene osteggiato anche in Algeria, che a 3 settimane dall’uscita ha deciso di vietare la pellicola nella nazione nordafricana a maggioranza musulmana. Il ministero della Cultura ha chiesto alle sale di ritirare immediatamente il blockbuster hollywoodiano: stando a una fonte ufficiale riportata dBbc il lungometraggio è accusato di promuovere l’omosessualità e non rispettare le credenze religiose e culturali del Paese. Il sito di notizie 24H Algérie ha inoltre affermato che ilè stato ufficialmente bandito per ““. Come detto, non si tratta del primo Paese a esprimersi duramente contro la pellicola: ildi recente ne ha bandito le ...