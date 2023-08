Attacco hacker in Umbria | colpiti servizi per i cittadini

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 16 agosto 2023) PERUGIA – E’ un bombardamento della rete internet della Regioneche non mira a entrare nelle banche dati per sottrarre informazioni ma mette fuori uso alcuniessenziali come le ricette elettroniche o altrisanitari quello in atto da diversi giorni. Con decine di giga di traffico inviati da computer e persone da diversi Paesi del mondo, l’est asiatico e varie nazioni europee. A spiegarlo, rispondendo all’Ansa, è Giancarlo Bizzarri, amministratore unico di PuntoZero, la società che gestisce l’infrastruttura della Regione. Rete internet compresa. “Gli attacchi vanno avanti da diversi giorni – spiega Bizzarri – e si sono fermati solo a ferragosto per poi riprendere stamani. I nostri tecnici sono al lavoro 24 ore su 24 per risolvere la situazione e contiamo di venirne a capo entro pochi ...