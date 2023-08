Attacco hacker in Umbria | colpiti servizi per i cittadini

(Di mercoledì 16 agosto 2023) E' un bombardamento della rete internet della Regioneche non mira a entrare nelle banche dati per sottrarre informazioni ma mette fuori uso alcuniessenziali come le ricette ...

"I danni e le difficoltà per i cittadini - conclude Bizzarri - sono notevoli e proprio questo è l'obiettivo degli". . . 16 agosto 2023PuntoZero informa che i propri sistemi continuano a rilevare attacchi(di tipo DDoS) verso l'... "La componente attivata " si spiega - sta arginando l'azione d'con effetti riscontrabili a ...La società PuntoZero ha reso noto che i propri sistemi continuano a rilevare attacchi(di ... "La componente attivata " si spiega - sta arginando l'azione d'con effetti riscontrabili a ...

E' un bombardamento della rete internet della Regione Umbria che non mira a entrare nelle banche dati per sottrarre informazioni ma mette fuori uso alcuni servizi essenziali come le ricette elettronic ...Reggio Emilia, 16 agosto 2023 – Un attacco hacker al sistema informatico del consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale. E in cambio del ripristino di tutte le attività di memorie di computer e ...