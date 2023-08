Atp Cincinnati | rivivi la diretta | Musetti e Sonego ko | eliminato anche Sinner

(Di mercoledì 16 agosto 2023)(USA) - Masters 1000 dida dimenticare per i tre azzurri in gara al secondo turno: Lorenzoè statodal numero 3 del mondo Medvedev senza mai riuscire a entrare ...

(USA) - Masters 1000 dida dimenticare per i tre azzurri in gara al secondo turno: Lorenzo Musetti è stato eliminato dal numero 3 del mondo Medvedev senza mai riuscire a entrare in partita. Sconfitta anche per ...: i risultati del 2° turno (match del 16 agosto) [1] ALCARAZ (Spa) b. THOMPSON (Aus) 7 - 5, 4 - 6, 6 - 3 [3] MEDVEDEV b. MUSETTI (Ita) 6 - 3, 6 - 2 PURCELL (Aus) b. [5] RUUD (Nor) 6 - 4,...... ilMasters 1000 di. L'altoatesino, fresco numero 6 delmondo dopo la vittoria di Toronto, ... Fuori al secondo turno anche Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti: il primo, numero 39, è stato ...

Niente da fare per Lorenzo Sonego al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Sul cemento statunitense, il torinese classe 1995 (n.39 al mondo) lotta contro l'americano Taylor Fritz (n.9 del seed ...Niente regalo di compleanno per Jannik Sinner. Dopo la splendida vittoria di Toronto, che lo ha portato a conquistare il suo primo Masters 1000, l'altoatesino è stato sconfitto all'esordio a Cincinnat ...