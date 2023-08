Atp Cincinnati 2023 oggi con Sinner | Musetti e Sonego | orario e tv

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Tre azzurri nel secondo turno del Masters 1000 Jannik, Lorenzoe Lorenzoin campo, nel secondo turno dell’Atp Masters 1000 in Ohio., testa di serie numero 8 e reduce dal trionfo nel Masters 1000 di Toronto, esordisce affrontando il serbo Dusan Lajovic nel secondo incontro in programma sul Grandstand.inizierà a giocare orientativamente alle 19. Ad aprire la giornata sul secondo campo del torneo sarà Lorenzo, che alle 11 – le 17 italiane – affronta il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 3. Non prima delle 19, sul campo numero 3, il match di Lorenzo, opposto allo statunitense Taylor Fritz, numero 9 del tabellone. Il torneo è trasmesso in tv da Sky Sport, sul ...

Tennis Un programma pieno di match interessanti. Insomma una giornata tutta da vivere al Wta/Master 1000 di, che definirà tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale. Saranno 5 gli ...Non si conferma Auger - Aliassime sconfitto da Mannarino, Hurkacz la spunta con Kokkinakis [1] C. Alcaraz b. [Q] J. Thompson 7 - 5 4 - 6 6 - 3 Un'altra battaglia per Carlos Alcaraz. Il numero uno del ...... settimo torneo WTA 1000 dotato di un montepremi di 2.788.468 dollari di scena sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di, in Ohio (combined con unMasters 1000). La 29enne mancina ...

Dopo il successo di Toronto, torna in campo, direttamente al secondo turno del tabellone principale di singolare maschile dell'ATP Masters 1000 di Cincinnati, Jannik Sinner, testa di serie numero 8, c ...L'altoatesino, reduce dal suo primo trionfo in un Masters 1000 a Toronto, se la vedrà a Cincinnati con Dusan Lajovic.