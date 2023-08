Atp Cincinnati 2023 | Alcaraz agli ottavi Esordio vincente per Sonego

(Di mercoledì 16 agosto 2023) (Adnkronos) – Carlosapproda a faticadi finale del torneo Atp Masters 1000 di(cemento, montepremi 6.600.000 dollari). Lo spagnolo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera l'australiano Jordan Thompson, numero 55 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-3 dopo due ore e 48 minuti. Intanto Lorenzoraggiunge Jannik Sinner e Lorenzo Musetti tra gli italiani qualificati al 2° turno del torneo. L'azzurro, numero 39 del mondo, supera il russo Alexander Shevchenko, numero 88 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3 in due ore e sei minuti. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

: i risultati del 1° turno (match del 15 agosto) PAUL (Usa) b. KECMANOVIC (Srb) 7 - 5, 7 - 6 HUMBERT (Fra) b. FILS (Fra) 6 - 4, 3 - 6, 6 - 2 CORIC (Srb) b. KORDA (Usa) 7 - 6, 6 - 4 [9] ...Davidovich Fokina si regala Djokovic al secondo turno, ci sarà anche uno spettacolare Wawrinka vs Tiafoe Giornata ricca di incontri la terza del Western&Southern Open dicon il tabellone che punta ad allinearsi al secondo turno dopo la pioggia di lunedì che aveva drasticamente ridotto il programma. Non ci sono state sorprese enormi, nemmeno la vittoria in ...