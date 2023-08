Atletica | nuove regole ai Mondiali | tra sorteggi di corsie | vuoti in finale e false partenze Cosa cambia

(Di mercoledì 16 agosto 2023) World Athletics ha introdotto una serie diche debutteranno ai2023 dileggera, in programma a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto. Si tratta di una serie di modifiche che riguardano soprattutto gli eventi su pista e che intengono migliorare l’esperienza degli atleti, rafforzando il cosiddetto criterio di equità competitiva. Ad esempio è statata la procedura per iche determinano ledi partenza. Sui 100 metri i migliori qualificati saranno in corsia 3, 4, 5 e 6; i peggiori in corsia 1 e 8; gli altri in corsia 2 e 7. Sui 200 metri i migliori qualificati saranno in corsia 5, 6 e 7; i peggiori in corsia 1 e 2; gli altri in corsia 3, 4 e 8. Sui 400 metri i migliori qualificati saranno in corsia 4, 5, 6 e 7; i ...

È in arrivo una copertura televisiva mai vista prima in Italia per i Mondiali di atletica. La rassegna iridata di Budapest, da sabato 19 a domenica 27 agosto sarà in onda, in diretta integrale, su tre ...I primi quarant’anni dei Mondiali di atletica. Calendario alla mano l’anniversario è appena terminato, visto che la prima edizione di Helsinki 1983 si disputò dal 7 al 14 agosto, ma è nel fine settima ...