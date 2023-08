Atletica | Mondiali 2023 | domani la partenza di Tamberi per Budapest

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Marcell Jacobs è partito oggi, insieme a Gaia Sabbatini. Mentre lo staffettista Edoardo Scotti è stato frenato da un fastidio muscolare e partirà tra qualche giorno., giovedì 17 agosto, invece sono in programma le altre partenze della squadra italiana verso idi. Nel gruppo (circa una trentina) di azzurri che raggiungeràla capitale ungherese spicca il campione olimpico del salto in alto Gianmarco, insieme agli ori olimpici della marcia Antonella Palmisano e Massimo Stano, la saltatrice in lungo Larissa Iapichino, lo sprinter Samuele Ceccarelli, i pesisti Zane Weir e Leonardo Fabbri, il marciatore Francesco Fortunato. Edoardo Scotti non sarà a disposizione per la 4×400 mista (batteria e finale in programma nella prima giornata). Il resto del team arriverà via ...