Atletica | Marcell Jacobs in partenza per i Mondiali di Budapest

(Di mercoledì 16 agosto 2023)e' partito in direzione, dove si svolgeranno idi2023. L'olimpionico e' il piu' atteso del gruppo azzurro arrivato stamattina a Fiumicino per il volo che, ...

Jacobs e' partito in direzione Budapest, dove si svolgeranno i Mondiali di2023. L'olimpionico e' il piu' atteso del gruppo azzurro arrivato stamattina a Fiumicino per il volo che, ...Comincia l'avventura mondiale diJacobs. La medaglia d'oro olimpica dei 100 metri è in volo, via Monaco di Baviera, per Budapest, sede dei Mondiali dileggera da sabato 19 a domenica 27 agosto. Accompagnato dall'...... COME FUNZIONANO CALENDARIO2023: LE DATE DI TUTTI GLI EVENTI Calendario Mondiali... LARISSA IAPICHINO 12.35 100m maschili - Preliminari:JACOBS, SAMUELE CECCARELLI 13.15 ...

Atletica, l'incognita Marcell Jacobs. Tutto sui Mondiali. Ma se fosse al 100%... OA Sport

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Comincia l'avventura mondiale di Marcell Jacobs. La medaglia d'oro olimpica dei 100 metri è in volo, via Monaco di ...Marcell Jacobs sta pubblicando con continuità video riguardanti la propria preparazione fisica: dopo le intense settimane di allenamento al Paolo Rosi di Roma, il Campione Olimpico dei 100 metri si è ...