Atletica | dove può arrivare la staffetta 4×100 ai Mondiali? I tempi stagionali e le principali avversarie

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 agosto 2023) L’Italia si è qualificata con lamaschile ai2023 dileggera. Dopo le tante paure degli ultimi mesi, la nostra Nazionale è riuscita a staccare il biglietto per la rassegna iridata grazie al 38.04 corso venerdì 21 luglio a Grosseto. Roberto Rigali, Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Samuele Ceccarelli hanno interpretato al meglio la gara andata in scena nella località toscana, migliorando il 38.38 di inizio stagione e tagliando così la testa al toro. Nel corso del 2023 latricolore vanta il quarto crono alle spalle di Canada (37.80), Giappone (37.80) e Gran Bretagna (38.00), senza considerare due staffette universitarie (ovvero il 37.90 della LSU e il 37.93 della Florida). In questa situazione si andrà ail’Italia spera di ottenere un risultato ...