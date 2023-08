Atalanta | salta Singo! Blitz decisivo dall’estero

(Di mercoledì 16 agosto 2023)il trasferimento di Wilfried Singo all’. Con il Torino c’era una tratttiva in piedi per uno scambio con Soppy, ma...

Sono sempre in piedi i discorsi con l'per Toloi (più restia a cederlo la Dea) e Demiral (fuori rosa), difensori abituati sia alla Serie A sia alla difesa a tre con frequenti uno contro uno . ...... a lungo corteggiato per strapparlo al Bruges e ora a lungo cercato dall'per provare a ... De Ketelaere, ora è mistero:tutto E questa sera, il Milan...... 'De Ketelaere all'si complica a causa delle pretese elevatissime dell'entourage del ... De Ketelaere, ora è mistero:tutto E questa sera, il Milan...

INFO SOS – Singo-Atalanta, salta tutto: è fatta con il Monaco! E Demiral fa le visite domani SOS Fanta

Ultime settimane di calciomercato in casa Atalanta L’operazione di mercato che avrebbe portato Wilfried Singo alla corte di Gian Piero Gasperini sembra essere saltata. Complice un Brandon Soppy non pr ...Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardo il calciatore che è pronto a lasciare Torino in questa sessione 2023 ...