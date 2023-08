Atalanta | ecco De Ketelaere in prestito | visite mediche per il talento belga

(Di mercoledì 16 agosto 2023) L’è pronta ad accogliere Charles De, untanto cristallino quanto bisognoso di nuova linfa e un nuovo contesto per adattarsi al calcio italiano. Dopo una stagione molto complicata al Milan (40 presenze spesso da subentrato e 0 gol), il trequartistaclasse 2001 approda alla corte della Dea incon diritto di riscatto. Sono infatti in corso stamani ledi rito per De, che avrà il primo impatto con l’ambiente bergamasco domani sera al Gewiss Stadium quando andrà in scena l’allenamento congiunto tra la formazione nerazzurra e l’Under 23. Una trattativa lunga e serrata, ma alla fine tutti i dettagli sono stati limati e saranno ufficializzati nelle prossime ore. SportFace.

