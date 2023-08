Atalanta | De Ketelaere | “Opportunità giusta al momento giusto”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 agosto 2023) “Ho scelto l’perché è l’al, anche per il modo di giocare. Quando ero in Belgio mi avevano già seguito, ho saputo del loro interesse, ora un anno dopo sono qui. Quando li ho affrontati col Milan ho capito che questa è una squadra con tanta qualità, lo scorso anno è arrivata quinta, per me è la squadra perfetta in questo”. Queste le parole del nuovo trequartista dell’, Charles Deai canali ufficiali del club bergamasco. “Ho parlato con Gasperini, mi ha detto che è contento del mio arrivo. Dopo questi giorni sono molto contento di poter giocare, sono anche contento per i tifosi, non vedo l’ora di incontrarli”, ha dichiarato. SportFace.