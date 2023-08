Astro | per questi 4 segni si prospetta un autunno pazzesco!

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Il nuovo anno scolastico è alle porte e per quattrosi preannuncia estremamente impegnativo. Vi sveliamo chi è coinvolto. 1/7: persiunfolle! Il nuovo anno scolastico è quasi arrivato. Per alcuni la notizia non è delle più felici. Altri la accettano con più benevolenza e forse