Presunto consenso. Parole che, pronunciate da un giudice, suonano ancora più inquietanti: due ragazzi di 19 anni all'epoca dei fatti, ...... presentatastesso Natale Fontana lo scorso 26 luglio, è stata rigettata. La richiesta di ...anche indagini di polizia o perfino procedimenti penali molto datati in cui si è stati. In un'...... la società di cui Ruffino era presidente e amministratore unicoscorso ottobre, quando aveva ... Tutti erano stati definitivamentenel 2018. Una vicenda giudiziaria lunga sette anni, che ...

Assolti dallo stupro per "errata percezione del consenso". La sentenza shock 16 Agosto 2023 Luce

Il 30 aprile 2004, la Corte ha assolto dall’imputazione di alto tradimento – per avere gli imputati turbato (e non impedito) le funzioni di governo – i generali Corrado Melillo e Zeno Tascio “per non ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Stupro di gruppo, assolti dal giudice per errata percezione sul consenso della vittima ...