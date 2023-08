Ascolti tv e dati Auditel martedì 15 agosto | a Ferragosto vince Rai 1 con Il Gattopardo davanti a Canale 5

del preserale .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 15 agosto: vince Rai 1. Di seguito, ecco idella prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo ...Ecco i risultati della prima serata ieri 1 5 agosto 2023 quali sono le analisi suidi share sul prime time come riportato da davidemaggio.it Notizia in aggiornamentotv 15 agosto: chi ...TV di martedì 15 agosto : ieri il palinsesto della prima serata ha offerto film come Il ... Ecco iauditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto di guardare gli italiani. Rai ...

Ascolti tv di martedì 15 agosto 2023: Il Gattopardo (16.7%), L’uomo che sussurrava ai cavalli (13.5%) | Dati Auditel SuperGuidaTV