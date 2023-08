Arriva il ciclone Poppea | finisce il caldo estremo ma c’è ancora tempo per l’estate

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Verso il 26-27 agosto dovrebbe riversarsi sull’Italia una perturbazione atlantica carica dirali violenti. Per un paio di settimane continuerà iltorrido, per poi lasciare il passo a correnti più fresche che accompagneranno l’ingresso del mese di settembre

Previsioni meteo, ancora caldo africano poi freddo con il ciclone ... il Resto del Carlino

Temperature ancora in rialzo su tutta la penisola e bel tempo per dieci giorni, poi sarà possibile una rottura dell’estate: dove e quando ...Occorrerà aspettare il 26/27 del mese per l’arrivo di una perturbazione atlantica carica di temporali violenti e figlia del ciclone Poppea (il nome della moglie di Nerone), già attivo sul Regno Unito.