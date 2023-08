Arnautovic le prime parole | «All’Inter si viene per vincere!»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 16 agosto 2023)ha parlato ufficialmente come nuovo giocatore dell’Inter. Le suedanno l’idea di quelle che sono le sue intenzioni.? Markoha parlato così come nuovo giocatore dell’Inter: «Sono contentissimo, felicissimo! Per me è un grande onore giocare ancora per l’Inter. 13 anni fa ho iniziato ed ero più tifoso che giocatore. Però adesso sono qui per aiutare la squadra e vincere un trofeo. Sono cresciuto tanto. Ero una testa calda, non pensavo tanto. Ma adesso è tutto diverso, sono cresciuto. Anche caratterialmente. Le mie caratteristiche migliori? La tecnica è una cosa mia. Fisicamente sono forte. Sono venuti qui per fare gol.siper vincere, voglio portare un trofeo! Ho chiesto di andare subito ad ...