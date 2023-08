Arnautovic lascia la sede dell’Inter | ora il ritorno ad Appiano Gentile

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 16 agosto 2023)ha appenato la, dopo aver firmato il contratto. L’attaccante austriaco si recherà adULTIMO STEP ? Markohato la, dopo aver messo nero su bianco il suo approdo al nerazzurro. Presto l’annuncio ufficiale. Il centravanti ora si recherà adper incontrare la squadra e muovere nuovamente i suoi primi passi all’Inter in questa seconda avventura meneghina. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti ...