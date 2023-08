Arnautovic all'Inter | visite mediche | 'Bentornato in famiglia | la Nord è con te'

(Di mercoledì 16 agosto 2023) L'accoglie Marko. L'attaccante austriaco, 34 anni, arriva dal Bologna per 10 milioni di euro (bonus compresi). Oggi...

Giuntoli vuole Berardi per dare imprevedibilità'attacco "costringendo" Allegri a trovare delle ... Sponda Inter, si è consumato il ritorno dopo 14 anni il ritorno dimentre per Samardzic ......per Beltran che però ha scelto la Fiorentina e si è chiuso con un nulla di fatto perche ...30 contro la Salernitana' Olimpico ) Tiago Pinto continua a monitorare altri profili alla ...... intercettato da Sky Sport al termine della cena di martedì sera con Marko, ha parlato ... FOTOGALLERY Foto @fcunion %s Foto rimanenti Calciomercato Gosens'Union Berlino: gli acquisti'...

Marko Arnautovic è pronto per il suo ritorno all' Inter. Dopo la chiusura della trattativa con il Bologna, il giocatore è arrivato nella giornata del 15 agosto a Milano. Oggi (16 agosto) il giocatore ...Ieri Marko Arnautovic è arrivato a Milano e a breve sarà ufficializzato come nuovo attaccante dell’Inter. Il Bologna si trova ora a dover fare i conti con la cessione del suo centravanti, nonché del s ...