Arnautovic all'Inter | si attende solo l'annuncio | 'Bentornato in famiglia'

IL MERCATO DELLA ROMA LIVE Ore 15:21 - Tra gli obiettivi di mercato della Roma in attacco c'è stato anche Marko. Il centravanti austriaco, però, alla fine è approdato'Inter. L'ex ...IL PRESSING - La situazione di stallo non scoraggia Tiago Pinto che insieme'agente del ...piace a Mourinho che oltre a lui vorrebbe anche un profilo d'esperienza (era stato sondato, c'è ...... "É un ottimo attaccante, ma non va a Milano a fare il titolare" Massimo Marianella ha parlato ai microfoni di Sky Sport sul trasferimento di Marko'Inter. Di seguito le sue parole. "L'...

Arnautovic all'Inter, è fatta: le cifre e i dettagli Tuttosport

Charles De Ketelaere si sposta di pochi chilometri e da Milano sponda Milan arriva a Bergamo. Per il 22 enne belga che in rossonero non ha mai ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...