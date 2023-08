Anziana sale sul treno sbagliato | si perde e finisce a Vicenza

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutosule, dopo aver trascorso una notte nella stazione di, si ritrova a vagare vicino alla strada provinciale 246 a Montecchio Maggiore, completamente disorientata. La protagonista di questa disavventura è un’di 73 anni, residente nel Comune di Castellammare di Stabia (Napoli). Gli agenti della Polizia Locale dei Castelli sono intervenuti in zona San Vitale dopo aver ricevuto alcune segnalazioni in merito a una donna che, trasportando pesanti valigie e borsoni, stava procedendo a piedi e in stato confusionale lungo la via che dalla stazione delle corriere della città conduce ad Arzignano. L’intervento di una pattuglia ha permesso di intercettarla a poche decine di metri dalla trafficata tangenziale che la pensionata stava per ...