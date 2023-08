Antonio Castrignanò | il “re della pizzica” che ha conquistato anche Carolina di Monaco | “Questa antica danza cura i mali della società moderna”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Persino i primi balleriniScala Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko si sono lasciati trascinare dalle note travolgenti. Nel giorno del loro matrimonio a Galatina, nel Salento, hannoto così com’erano vestiti, senza coreografie e con movimenti spontanei dettati dal cuore. Perché il ritmoti entra dentro e devi per forza ballare. Che tu sia una prima ballerina alla Scala o un impiegato delle Poste, un contadino o una barista, un casalingo o una manager. Se poi sei Sua Altezza Serenissima principessadi, allora il tuo innamoramento per lapuò farti decidere di dedicare a questo ritmo un grande evento pubblico per tutti i ...