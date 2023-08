Antonella Fiordelisi riabbraccia l’ex gieffina | il web esplode

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Reunion trae Nikita Pelizon: le due amiche si sono ritrovate nelle scorse ore. Momento speciale tra le ex gieffine. Se c’è una certezza chesi porta dietro dall’avventura al GF Vip 7, questa è sicuramente Nikita Pelizon. Le due modelle hanno molto legato nel corso degli ultimi mesi nella casa più spiata d’Italia, e alla faccia di coloro che pensavano a un rapporto solo di facciata, le due hanno risposto in questo periodo post reality di aver costruito un legame più che solido. Nelle scorse oreschermitrice e la modella originaria di Trieste hanno avuto la possibilità di ritrovarsi, mandando in estasi i fan che hanno raccolto nel corso dell’avventura a Cinecittà nei mesi scorsi. Ovviamente il tutto è stato immortalato sui social. Spensierate, sorridenti e ...

... Leggi anche Uomini e Donne, Amici, Grande Fratello Vip: ecco quando tornano in onda A proposito invece died Edoardo Donnamaria , l'ex concorrente del Gf Vip 7 ha dichiarato: E ...Urtis in Sardegna insieme all'ex diIl chirurgo dei vip e l' ex fidanzato di, Gianluca Benincasa , hanno recentemente passato qualche ora insieme in Sardegna ...La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato pure die Edoardo Donnamaria svelando di essere molto dispiaciuta per la rottura dei Donnalisi : Mi dispiace molto. Loro sono ...

Antonella Fiordelisi smette di seguire i genitori di Donnamaria Novella 2000

Il gesto di Antonella Fiordelisi “svela” il futuro dopo Edoardo Donnamaria: ecco la decisione che ha preso l'ex concorrente del GF Vip.Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi si sono di recente ritrovate andando a mangiare fuori e confermando la loro amicizia.