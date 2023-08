Anticipazioni Tempesta D’Amore | la puntata di oggi 16 Agosto

Leggi su zon

(Di mercoledì 16 agosto 2023): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 16Ariane rifiuta di concedere ai dipendenti l’aumento di stipendio che era stato loro promesso e costringe Christof a votare contro la proposta insieme a lei. Il personale, indignato, si mette sul piede di guerra. Josie, intanto, scopre per caso che Paul l’ha sentita dire in sogno che lo ama, ma decide di fare finta di niente....