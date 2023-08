Anticipazioni My Home My Destiny | la puntata di oggi 16 agosto

(Di mercoledì 16 agosto 2023): una nuova e sorprendentedi MyMysta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 15:45. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.MyMy: ladi, 16Mehdi accetta l’invito di Ermin alla festa organizzata per il matrimonio di Zeynep. C’è tutta l’alta società e Mehdi non si sente a suo agio. Nota però la facilità con cui Zeynep si muove in quel mondo e capisce che loro due sono davvero completamente diversi. Trama MyMyZeynep Göksu è una ragazza nata da una famiglia povera e benestante con poche opportunità ...

MyMy Destiny: Zeynep e Mehdi sconvolti da un invito inaspettato Zeynep e Mehdi sono al banco di prova . I due sono stati invitati da Nermin alla festa di primavera , in cui si ...... la puntata di oggi, 15 agosto 15 AgostoTVTerra Amara, la puntata di oggi 15 agosto 15 AgostoTVMyMy Destiny: la puntata di oggi 15 ...... la puntata di oggi, 15 agosto 15 AgostoTVTerra Amara, la puntata di oggi 15 agosto 15 AgostoTVMyMy Destiny: la puntata di oggi 15 ...

My home My destiny, anticipazioni e trame dal 14 al 18 Agosto Napolike.it

Scopriamo insieme le Anticipazioni Straniere di My Home My Destiny, soap opera trasmessa dal lunedì alla domenica su Canale 5: ecco i riassunti delle puntate che andranno in onda prossimamente. Le Ant ...Puntate da non perdere quelle di My home my destiny in onda su Canale 5 dopo Ferragosto: anticipazioni bomba, che ne sarà di Medhi