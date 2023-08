Anelli di fumo e ' champagne' di lava | l' Etna dà spettacolo

Leggi su agi

(Di mercoledì 16 agosto 2023) AGI - Sbuffi di, che prendono la forma di, e, qualche settimana dopo, l'eruzione e le fontane di: l', che nei giorni scorsi si era guadagnata il soprannome di "Signora degli", stupisce, diverte, preoccupa e appassiona gli scienziati. Se la Protezione civile ha messo in stato di "preallerta" i Comuni più vicini al vulcano attivo più alto d'Europa, i vulcanologi inquadrano queste fasi del vulcano in una cornice meno allarmista, ripercorrendo gli ultimi giorni della spettacolare attività del vulcano. "Dopo l'episodio parossistico del 21 maggio scorso al Cratere di Sud-Est - spiega il vulcanolgo Boris Nehncke dell'Ingv di Catania - l'era rimasto per alcuni mesi in uno stato di relativa quiete, in assenza di qualsiasi attività eruttiva. Solo una forte ...