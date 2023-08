Ambulatorio a pagamento per saltare la fila | Garattini | “Forte campanello d’allarme”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 16 agosto 2023) “È un”. Così il professor Silvio, fondatore e presidente dell’Istituto Mario Negri, commenta la notizia del nuovo servizio chiamato “ad accesso diretto“ avviato al Policlinico San Marco di Zingonia. Questooffre la possibilità di essere visitati immediatamente e senza bisogno di prenotazione pagando un costo base di 149 euro al quale va aggiunta la spesa per eventuali esami di primo e secondo livello. L’obiettivo è quello di garantire l’accesso diretto a chi si reca in ospedale per piccole emergenze come lievi traumi, distorsioni e tutti quei casi a cui un triage pubblico assegnerebbe codici verdi o bianchi, con conseguente attesa di ore in pronto soccorso. Per qualcuno è un modo per alleggerire il carico di lavoro degli ...