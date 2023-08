Amazon Music Unlimited costerà di più da settembre | anche in Italia

Dopo Spotify, YouTube, Apple, Deezer e Tidal , anche- il servizio di streaming musicale gestito dal colosso guidato da Jeff Bezos - ha annunciato un ritocco al rialzo dei propri abbonamenti: negli USA il pianoUnlimited, ...Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti, Prime Video,, Audible e ...Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti, Prime Video,, Audible e ...

Amazon Music Unlimited costa di più, anche in Italia HDblog

Da settembre 2023, Amazon Music Unlimited alza i prezzi dei piani individuale e famiglia per coprire i costi del servizio. Il piano Echo non cambia. L’aumento vale per diversi Paesi.Dopo altre nazioni, anche l'Italia viene toccata dall'aumento dei prezzi per l'abbonamento ad Amazon Music Unlimited.