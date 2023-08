Altopascio Lucca | morto dopo 10 giorni di coma il 75enne colpito da un pugno

commenta È morto l'uomo colpito con un pugno da un giovane ad) . L'aggressore, secondo quanto ricostruito, accusava la vittima, il 75enne Luigi Pulcini, di aver dato un'occhiata di troppo alla sua ragazza. L'episodio risale al 6 agosto. Dopo l'...E' morto in ospedale, il giorno di Ferragosto, l'uomo colpito con un pugno ad) il 6 agosto da un giovane che, secondo una ricostruzione, lo accusava di aver dato un'occhiata di troppo a una ragazza. La vittima, Luigi Pulcini, 75 anni, fu aggredito in strada in ...Pestato davanti a un bar del centro il 75enne era arrivato in ospedale in condizioni disperate

