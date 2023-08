Alessandro Baricco | la malattia è tornata | “Ho avuto tempi complicati”

Leggi su dilei

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Poco più di un anno fa aveva raccontato di essere affetto da leucemia. Oggi,, torna sui social per un aggiornamento importantissimo e che dà speranza. Sono stati 41 giorni d’inferno, per lui, che non ha mollato e sta finalmente vedendo la luce in fondo al tunnel. E sì, perché lae ha dovuto affrontare un nuovo intervento – un trapianto di midollo – attraverso il quale i medici che lo hanno in cura stanno cercando di debellare il male. Tutto è andato per il meglio e finalmente, queste, sono diventate settimane di speranza.racconta lasu Instagram Non è solito utilizzare i mezzi social ma, questa volta, ha voluto fare un’eccezione.è infatti intervenuto ...