Alessandro Baricco | «Ho sostenuto un secondo trapianto di midollo | sono in via di guarigione»

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Lo scrittore aveva annunciato in passato, sempre sui social, la diagnosi di leucemia mielomonocitica cronica. Ora racconta delintervento: «La malattia si era rifatta viva»

'Ho sostenuto un secondo trapianto del midollo' , 'le mie condizioni sono buone'. È lo stessoa dare la notizia, tramite un post sui social, dell'intervento a cui si è sottoposto nelle scorse settimane, aggiornando sulle sue condizioni di salute. 'Lo soooo. Non si usano i ...'Ho sostenuto un secondo trapianto del midollo', 'le mie condizioni sono buone'. Lo scrittoreha informato, tramite un post sui social, sulle sue condizioni di salute. 'Lo soooo. Non si usano i social così, ma bisogna avere pazienza con me, ultimamente ho avuto tempi ...Lo scrive lo scrittoresui social. 'Ce l'ho fatta anche perchè la mia compagna Gloria - aggiunge - è una donna incredibile, la mia famiglia è fatta di gente tostissima e i miei ...

Alessandro Baricco, secondo trapianto di midollo: «La malattia si era rifatta viva, sono stati 41 giorni duri» ilmessaggero.it

“Ho sostenuto un secondo trapianto del midollo”, “le mie condizioni sono buone”. Lo scrittore Alessandro Baricco ha informato, tramite un post sui social, sulle sue condizioni di salute. “Lo soooo. No ...ROMA (ITALPRESS) – “Lo soooo. Non si usano i social così, ma bisogna avere pazienza con me, ultimamente ho avuto tempi complicati. Ho di nuovo una notizia da dare. Due giorni fa sono stato dimesso dal ...