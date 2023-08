Alessandro Baricco dopo il secondo trapianto del midollo è stato dimesso dall' ospedale

(Di mercoledì 16 agosto 2023) E’ attraverso i social checomunica ai suoi follower la notizia delle sue dimissionidove nel reparto del Prof. Ciceri ho sostenuto undel. “Ce l'ho fatta anche perché la mia compagna Gloria è una donna incredibile, la mia famiglia è fatta di gente tostissima e i miei amici non mi hanno mai lasciato solo. Oh, come vi ringrazio tutti quanti – si è espresso con felicità e gratitudine lo scrittore.“Tornerò a lavorare”La mia agenda dice che tornerò in pubblico il 29 ottobre 2023 al Teatro alla Scala dove farò la voce recitante in un concerto delle mitiche sorelle Labèque .Nel frattempo, tutto mi meraviglierà. Un grande abbraccio''.

Nuovo trapianto di midollo per lo scrittore, 64 anni, che negli ultimi anni sta lottando contro la leucemia . Dopo 41 giorni in ospedale, è lo stessoad aggiornare tutti sulle sue condizioni di salute. ' Lo soooo . ...''Lo soooo. Non si usano i social così, ma bisogna avere pazienza con me, ultimamente ho avuto tempi complicati. Ho di nuovo una notizia da dare. Due giorni fa sono stato dimesso dall'Ospedale San ...Lo scrittoreha informato, tramite un post sui social, sulle sue condizioni di salute. "Lo soooo. Non si usano i social così, ma bisogna avere pazienza con me, ultimamente ho avuto ...

Alessandro Baricco, sono stato dimesso dall'ospedale - Alessandro Baricco, sono stato dimesso dall'ospedale QUOTIDIANO NAZIONALE

(Adnkronos) – “Ho sostenuto un secondo trapianto del midollo”, “le mie condizioni sono buone”. Lo scrittore Alessandro Baricco ha informato, tramite un post sui social, sulle sue condizioni di salute.Lo sctittore Alessandro Baricco, malato di leucemia, ha subito un secondo trapianto di midollo andato a buon fine, come scrive sui social ...