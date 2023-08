Alberto Matano a un anno dall’unione civile col suo compagno | «In Rai tutti sapevano di lui E qualcuno ha provato a colpirmi»

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Il giornalista e conduttore Rairacconta in un’intervista al settimanale Oggi i motivi che lo hportato a tardare il suo coming out, scegliendo di mantenere a lungo privata la relazione con Riccardo Mannino, l’avvocato con cui lo scorsosi è sposato. «Non ho mai voluto raccontare le mie cose – ha spiegato– al di là di compagna o, sono sempre stato molto discreto fin quando ho potuto, considerando il lavoro che faccio. Penso che un giornalista che fa il telegiornale, che rappresenta “il” Tg, sia solo un tramite e non sia tenuto a raccontare la propria vita». La rivelazione poi è arrivata durante una puntata della Vita in diretta in cui ha raccontato di essere stato vittima di bullismo e omofobia: «Tutto è cominciato dal bullismo, a me è capitato ...

