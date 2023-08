Al Hilal | ingaggio shock per Neimar

L'Al, che vanta oltre 11 milioni di followe solo su X, ha inondato i suoi profili social con ... In base alle indiscrezioni di calciomercato, però, appare difficile quantificare l'preciso:......e impegni vari di natura commerciale e come testimonial del paese che lo ospiterà. L'Alha poi confermato la conclusione positiva della trattativa, senza pero' specificare la cifra ......e impegni vari di natura commerciale e come testimonial del paese che lo ospiterà. All'Al -la stella ormai ex Psg troverà Koulibaly e Milinkovic - Savic.

Neymar-Al Hilal, è ufficiale: può sfondare i 400 milioni di ingaggio Calcio in Pillole

L’Al Hilal ha annunciato l’arrivo di Neymar Jr dal Psg nella giornata di ieri. Il campione brasiliano, secondo RMC Sport, percepirà un ingaggio da 100 milioni di euro più bonus a stagione.Footmercato riporta alcuni dettagli del clamoroso contratto che legherà Neymar ai sauditi dell’Al-Hilal. Si parte dall’ingaggio, che in due anni toccherà… Leggi ...