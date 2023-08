Al-Ahli ci prova per Veiga | ritorsione per Zielinski?

(Di mercoledì 16 agosto 2023) L’Al-ha messo nel mirino, obiettivo del Napoli. Un tentativo di ripicca dopo il no di? CALCIOMERCATO NAPOLI. L’Al-il colpo. Colpo di scena nella trattativa tra Napoli e Celta Vigo per Gabri. Sulla stellina spagnola piomba l’Al-, lo stesso club arabo che nei giorni scorsi avevato ad ingaggiare Piotrdal Napoli. Secondo i media spagnoli, l’offensiva saudita perpotrebbe essere una “ripicca” dopo il rifiuto del polaccoal trasferimento in Arabia Saudita. Al momento, però, non c’è ancora il sì del giovane talento al club di Gedda.è corteggiato dal Napoli, disposto a offrire 35-36 milioni ...

L'Al -apre la trattativa con il Celta Vigo per la firma di Gabriel Veiga . L'Al -tenta Gabriel Veiga Dopo che Piotr Zeilinski ha rifiutato l'ultima offerta, gli arabi non hanno il sì del giocatore mentre il Celta aspetta che il Napoli aumenti l'offerta. Lo riferisce su ...Prosegue la corte serrata dell'Al -nei confronti del centrocampista polacco, in scadenza con ... Il club partenopeo tratta per 'abbassare' la clausola rescissoria da 40 milioni ead inserire ...Grande entusiasmo per la neo promossa subito alladel nove. Ci sarebbe da riscattare un 6 - 0 ...2023 Programma delle partite dell'11 agosto 2023 ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE Al...

Dall'Arabia - L'Al-Ahli ci prova per Gabri Veiga: il giocatore ha detto no! CalcioNapoli24

L'Al-Ahli apre la trattativa con il Celta Vigo per la firma di Gabriel Veiga. Offerta enorme del club saudita, dopo che Piotr Zeilinski ha rifiutato la loro ultima offerta, ma gli arabi non hanno il s ...Piotr Zielinski ha rifiutato il trasferimento dal Napoli all'Al Ahli, in Arabia Saudita: adesso si tratta per il rinnovo ...