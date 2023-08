Ahsoka | ecco chi ha diretto ciascun episodio della nuova serie Star Wars di Disney+

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Manca poco per il debutto di, ladell'universo di, su: scopriamo chi c'è dietro la telecamera per ogni. A solo una settimana dal debutto disuscopriamo i registi di ognitv con protagonista Rosario Dawson e ambientata nel mondo di. Dietro la telecamera Manca davvero poco al ritorno di Rosario Dawson a.k.a.Tano sul piccolo schermo, ma finora non conoscevamo l'identità di tutti i registi degli episodi che andranno a comporre la prima stagione...

, Skeleton Crew, Secret Invasion: quante stagioni avranno le serie Star Wars e Marvel targate Disney+" Ambientata dopo la caduta dell'Impero, Star Wars:segue l'ex cavaliere ...... quando esce e come sarà:cosa aspettarci di Diego Barbera Ci sarà anche Anakin Skywalker La ... ex mentore e poi acerrimo nemico di. Per ovvie ragioni cronologiche, nel periodo in cui è ...Quante puntate avrà, la nuova serie tv dell'universo di Star Wars in arrivo in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ nelle prossime settimanetutto quello che dovete sapere sul nuovo ...

Ahsoka, ecco chi ha diretto ciascun episodio della nuova serie Star ... Movieplayer

Manca poco per il debutto di Ahsoka, la nuova serie dell'universo di Star Wars, su Disney+: scopriamo chi c'è dietro la telecamera per ogni episodio.Vediamo i due nuovi video promozionali della serie live action Ahsoka, un teaser con scene inedite e una featurette con Rosario Dawson!