Aggressione disabile | il Mid si dice “sconcertato”

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl M.I.D. sui fatti di cronaca avvenuti questa mattina a Solofra: “Siamo sconcertati, confidiamo nell’operato delle forze dell’ordine che sulla vicenda stanno indagando” Dalle notizie odierne di cronaca di stampa il M.I.D. raccoglie la sconcertante notizia relativa all’avvenuta nella frazione Sant’Andrea apostolo del Comune di Solofra ai danni di un concittadino con disabilità Francesco, il quale sarebbe stato questa mattina prima aggredito e scippato poi rimasto a terra mentre percorreva le strade ancora vuote del centro cittadino. “Nell’esprimere la nostra solidarietà e vicinanza a Francesco rispetto ai gravi fatti accaduti, chiediamo una pena severa verso chi ha commesso questo gesto inaccettabile e ingiustificabile, pertanto confidiamo nell’operato delle forze dell’ordine intervenute tempestivamente in soccorso a ...

...il collo dicendole che doveva restituire quel denaro che aveva rubato alla sorella. Un'altra volta si era sfilato la cinta dei pantaloni e gliel'aveva stretta al collo. A quella...Il motivo dell'Alcuni 'mi piace' messi dall'adolescente alle foto sui social della fidanzata di un componente della banda '18' di Garbatella, ' Fragolone '. Abbonati per leggere anche ...... ma pare che alla base dell'ci sia stata l'intenzione del soggetto di abusare ...66 coltellate pagando solo con tre anni in Opg e una volta fuori ha truffato per milioni di euro una,...

Disabile aggredito e derubato: vile aggressione nel cuore di Solofra AvellinoToday

Rinviati a giudizio i sei adolescenti che nel maggio del 2021 hanno massacrato con calci e pugni un ragazzo con disabilità mentre erano ripresi ...Nel maggio 2021 il gruppo ‘18’ di Garbatella attirò in trappola un 17enne e lo pestarono con pugni e calci per alcuni ‘mi piace’ sui social ...