Afragola | annuncia il suo suicidio su Fb La figlia | Inascoltati i suoi appelli

(Di mercoledì 16 agosto 2023) “Centinaia di persone sul marciapiede e schiamazzi insopportabili fino a notte fonda: abbiamo chiamato più volte le forze dell’ordine, ci siamo rivolti alle istituzioni che ci hanno garantito aiuti e controlli ma poi non ci rispondevano nemmeno al telefono: siamo distrutti, mio padre era stremato dalla situazione di violenza psicologica del locale e dall’inerzia delle istituzioni”. A parlare è Arianna Trimarchi,di Paolo Trimarchi, il 61enne diche, secondo quanto riferisce la famiglia, adesso assistita dall’avvocato Sergio Pisani, si è tolto la vita esasperato da una diatriba con un commerciante. Trimarchi, dopo avereto ilcon un post su Facebook, si è tolto la vita impiccandosi. Il suo corpo è stato trovato sabato scorso, nel negozio dove lavorava. Arianna ha anche diffuso in un ...

prima si stava bene ad, ora non più. C'è troppo marciume'. Una tragedia sconvolge. Come riferisce l'agenzia Ansa attraverso il suo sito web, un uomo di 61 anni ha prima annunciato di togliersi la vita su Facebook e poi ha compiuto l'estremo gesto. E' stato ritrovato in un ... Ha annunciato la sua morte sui social, Paolo Trimarchi, un 61enne ditrovato senza vita, impiccato, da una collega che ha subito avvertito i carabinieri di Nola, in provincia di Napoli, dove ...

