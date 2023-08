Afghanistan | il dramma delle donne che lavoravano nell’esercito

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Shima Forugh (nome di fantasia per tutelarne la privacy) frequentava il decimo anno di scuola quando ha deciso di arruolarsiafghano. Nella società patriarcale del Paese era un tabù, per le, arruolarsi, ma centinaia di ragazze come lei hanno superato questa restrizione. A 21 anni, come racconta il The Guardian, la ragazza si è unita al 207° corpo d’armata di Zafar a Herat. Sia il padre, anch’egli membro dell’esercito afghano, sia la madre hanno appoggiato la sua decisione. Shima Forugh a 21 anni si era arruolataa HeratForugh stava seguendo l’addestramento militare quando il genitore è stato ucciso nel 2017 da un ordigno esplosivo talebano, mentre si recava nella provincia di Helmand. Così la giovane si è dovuta prendere curadue sorelle, del fratello e della madre. Non avrebbe ...