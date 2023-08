Shima Forugh (nome di fantasia per tutelarne la privacy) frequentava il decimo anno di scuola quando ha deciso di arruolarsi ...... i talebani aprono gli stadi per il rito della pena di morte, ufficiale il nuovo governo: Baradar vice, il figlio del mullah Omar alla Difesa Una cui il mondo non sa come ...... i rifugiati dell'e quelli africani. Per questo, i sindaci veneti hanno dimostrato ... Una guerra civile potrebbe scatenare unumanitario, aprendo un canale pericolosissimo, tanto che ...

Afghanistan, il dramma delle donne che lavoravano nell'esercito - Luce Luce

Il 12 agosto del 2021 Herat cadeva nelle mani dei Talebani. Lì dove sorgeva Camp Arena, la più importante base italiana in Afghanistan, sono arrivati gli studenti coranici, con i loro kalashnikov, i l ...