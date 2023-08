“Adottami | non abbandonarmi” | al canile di Seriate cento cani cercano una famiglia

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 16 agosto 2023). Sono decine di migliaia iche ogni anno in Italia vengono abbandonati dalle proprie famiglie, andando ad incrementare il fenomeno del randagismo, già diffusissimo a livello nazionale. I numeri raccontano di un 2022 chiuso con un totale di oltre 70mila abbandoni in tutta la penisola, secondo i dati di Legambiente: le associazioni animaliste parlano di circa due milioni dirandagi, quasi l’80% dei quali nel Sud Italia. E il 2023 si preannuncia in crescita. Sono svariate le campagne che ogni anno vengono attuate contro l’abbandono in favore dell’adozione degli amici a quattro zampe. Il territorio bergamasco è particolarmente sensibile al tema e in questo senso da oltre trent’anni un lavoro essenziale lo svolge il Rifugio del Cane di, in via Nullo,...