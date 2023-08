Addio al soprano Renata Scotto | aveva 89 anni

(Di mercoledì 16 agosto 2023) E' morta a Savona il. Nata nel 1934,conosciuto in tutta Italia e nel mondo, è mancata questa notte all'età di 89. Lo ha annunciato il sindaco Marco Russo: "è morta una cantante unica, una grande musicista, una grande artista, una grande donna - ha scritto sui social -. Una grande savonese. Colta, raffinata, generosa, semplice".

La sua carriera infatti si è sviluppata prima comelirico - leggero e poi come drammatico d'agilità. Un grande successo, tanto che il teatro milanese decide di aggiungere altre repliche che ...- - > IlRenata Scotto - Metropolitan Opera Guild . È scomparsa a 89 anni ilRenata Scotto, tra le voci più amate della lirica italiana. Era nata a Savona nel 1934. Dopo aver studiato canto a Milano con Emilio Ghirardini e Mercedes Llopart, debuttò a Savona in La ...E' morta a 89 anni Renata Scotto, una dellepiù note al mondo. Era nata a Savona il 24 febbraio 1934. Studiò canto a Milano, partita come contralto, si scoprì, dopo tre anni di studio,lirico - leggero. Appena diciannovenne debuttò nel 1952 al Teatro Gabriello Chiabrera della sua città interpretando Violetta ne La traviata . Nel 1953 interpretò, ancora a Savona, Madama ...

Aveva 89 anni, il suo debutto appena diciannovenne al Teatro Gabriello Chiabrera della sua città, come Violetta nella Traviata ...