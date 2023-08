Tra i tifosi dell' Inter sono pochi coloro che accusano la società di non aver voluto prendere, la maggioranza degli interisti accusa il padre del giocatore, tuttavia c'è grande malumore ...(LaPresse) - Calciomercato. ItL'entourage di(papà e nuovi agenti) non hanno cambiato le loro pretese su commissioni e ingaggio del trasferimento, al contrario delle richieste ...... direttore sportivo dell'Inter, ha parlato a 'sky' del caso: 'La ricostruzione fatta in ... 16:19 15 Agosto Verona, UFFICIALE il doppioin prestitoIl Verona saluta Kevin Lasagna e ...

Addio a Samardzic, i tifosi dell’Inter temono lo stop al mercato e attaccano Zhang Virgilio Sport

Salvo clamorosi dietrofront, Samardzic non sarà un giocatore dell’Inter. L’affare sembra essere definitivamente saltato. Dopo un primo ottimismo iniziale, il club nerazzurro ...Il possibile fallimento della trattativa Samardzic-Inter, rimette sul mercato il giovane nerazzurro Giovanni Fabbian Bologna vigile.